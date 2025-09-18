Não sei se meu texto vai salvar o Bolsonaro, diz relator do PL da Anistia

"Eu não sei se o meu texto vai agradar a todos, ou vai salvar o Bolsonaro, digamos assim", afirmou Paulinho da Força - (crédito: Câmara dos Deputados)

Em sua primeira coletiva como relator do Projeto de Lei (PL) da Anistia, nesta quinta-feira (18/9), Paulinho da Força (Solidariedade-SP) adotou cautela ao tratar da possibilidade de incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entre os beneficiados. “Eu não sei se o meu texto vai agradar a todos, ou vai salvar o Bolsonaro, digamos assim”, afirmou.

O parlamentar disse que buscará consenso em seu relatório para “pacificar o país”. “É isso que nós vamos tentar construir, conversando com todos e tentando ver a possibilidade de ter uma maioria”, disse.



O anúncio da relatoria foi feito pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), que usou as redes sociais para destacar a escolha. “Tenho certeza que ele conduzirá as discussões do tema com equilíbrio necessário”, escreveu.



O projeto, de autoria do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), prevê a anistia para manifestantes, apoiadores e financiadores de atos políticos entre 30 de outubro de 2022 — data do segundo turno presidencial — e a entrada em vigor da lei. Ficam de fora crimes graves como homicídio, terrorismo, tortura e tráfico de drogas. A proposta também perdoa multas e sanções judiciais vinculadas aos protestos.



