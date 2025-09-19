Lula e Pedro Sánchez conversam por telefone e destacam acordo Mercosul-UE

Lula e o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, coordenam evento "Em Defesa da Democracia" na próxima quarta-feira (24), em Nova York - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone nesta sexta-feira (19/9) com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez. No telefonema, ambos destacaram a importância do acordo Mercosul-União Europeia, que esperam concluir até dezembro.

Lula e Sánchez também disseram que vão se encontrar durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, na semana que vem, em Nova York. Os dois coordenam o evento “Em Defesa da Democracia”.

“Os dois líderes compartilharam expectativa de assinatura do Acordo Mercosul-União Europeia por ocasião da Cúpula do Mercosul em Brasília, em dezembro próximo. Reafirmaram a importância estratégica do Acordo birregional no atual contexto de guerra tarifárias e de ataques ao sistema multilateral de comércio”, disse o Planalto em nota.

O acordo ainda precisa ser ratificado pelos países membros do bloco europeu antes de sua oficialização.

Lula e Sánchez destacaram a Cúpula Celac-União Europeia, marcada para 9 e 10 de novembro na Colômbia, ressaltaram os compromissos conjuntos na Assembleia da ONU e criticaram os ataques de Israel à Faixa de Gaza.

“Nesse sentido, repudiaram as graves violações do direito internacional humanitário em Gaza, como o deslocamento forçado da população e os planos de Israel de ocupação dos territórios palestinos”, disse ainda o Planalto.