Indicações do União Brasil, Góes e Siqueira devem continuar no governo Lula

O fato de uma resolução do União Brasil prever que seus filiados tenham até as 23h59 desta sexta-feira (19/9), para entregar os cargos no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não abrangerá os ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e o das Comunicações, Frederico Siqueira Filho.

Esses nomes são indicações do presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União), e não têm filiação partidária com o União Brasil, embora o parlamentar responsável pelas indicações de seus nomes seja filiado ao partido presidido por Antônio Rueda.

Segundo informações de fontes ligadas aos dois ministérios, o comunicado do União Brasil que previu 24 horas para que seus filiados deixem o governo Lula não chegou à discussão sobre se Frederico e Góes teriam de sair de suas pastas.

Queda de ministro ou saída do partido

Os ares de continuidade nos Ministérios das Comunicações e da Integração, no entanto, não abrangem a pasta do Turismo. Isso porque seu titular, Celso Sabino, é filiado ao União Brasil e, portanto, deve escolher entre ficar no governo ou continuar no partido.

A condição de que Sabino deve deixar o Turismo foi publicada em resolução do partido na tarde de quinta-feira (18). Segundo o documento do União Brasil, filiados que não atenderem à normativa de deixar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva podem ser expulsos da legenda sob pena de infidelidade partidária.