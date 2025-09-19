Caetano, Gil, Chico e Djavan confirmam show em ato contra a anistia, no Rio

Os músicos participarão de um trio elétrico composto por artistas que sairá do Posto 5, em Copacabana - (crédito: Reprodução Instagram)

Os músicos Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque e Djavan confirmaram presença na manifestação contra a PEC da Blindagem e o projeto da anistia que acontece neste domingo (21/9), no Rio de Janeiro. Um trio elétrico composto por músicos partirá do Posto 5 de Copacabana.

A participação dos artistas foi anunciada pelo portal Mídia Ninja, em parceria com o coletivo 342 Artes, fundado por Paula Lavigne. Ao todo, dez capitais brasileiras, incluindo Brasília, convocaram manifestações para este domingo.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Caetano Veloso chamou a PEC da Blindagem de “PEC da Bandidagem” e afirmou que o projeto de anistia “não pode ficar sem resposta”.

“A gente tem que ir pra rua, pra frente do Congresso, como já fomos outras vezes. Voltar a dizer que não admitimos isso, como povo, como nação”, afirma.

Outros artistas, como Anitta e Daniela Mercury, também se pronunciaram contra as propostas do Congresso. "A população é quem faz a política do país. Temos o direito e o dever de cobrar os políticos. Afinal, nós votamos e eles trabalham para o bem da população", escreveu Anitta em publicação no Instagram.

O rapper Djonga, anunciou nas redes sociais que estará participando das manifestações em Brasília, que começarão no Museu Nacional, às 9h. “Contra a anistia para Bolsonaro e companhia, que tentaram atentar contra a democracia do nosso país”, declara.

O objetivo dos atos - com o mote “Congresso inimigo do povo” - é mostrar a rejeição à proposta de anistia aos envolvidos na tentativa de golpe de Estado e ao projeto que proíbe a abertura de ações criminais contra deputados e senadores sem autorização do Parlamento.