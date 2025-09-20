InícioEsportes
É OURO!

Lula parabeniza Caio Bonfim por ouro nos 20km da marcha atlética em Tóquio

Brasileiro faz história ao se tornar o maior medalhista do país em Mundiais da modalidade

Com o tempo de 1h18m35s, o marchador de Sobradinho coroou sua trajetória ao se tornar o brasileiro com mais pódios em Mundiais - (crédito: Jewel Samad/AFP)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou Caio Bonfim pela conquista da medalha de ouro nos 20km da marcha atlética, alcançada nesta sexta-feira (19/9), em Tóquio. Em mensagem publicada nas redes sociais, Lula destacou o orgulho que o atleta leva ao Brasil com mais uma vitória histórica.

Com o tempo de 1h18m35s, o marchador de Sobradinho coroou sua trajetória ao se tornar o brasileiro com mais pódios em Mundiais, somando agora quatro medalhas. O ouro conquistado no Japão se junta à prata dos 35km, obtida também em Tóquio na semana anterior, e aos bronzes dos 20km nas edições de Budapeste-2023 e Londres-2017.

Atual número dois do ranking mundial da modalidade, Caio demonstrou tranquilidade desde a largada no Estádio Nacional da capital japonesa. A estratégia foi semelhante à que o levou a outras conquistas, incluindo a prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

A vitória de Caio Bonfim, além de consolidar sua posição entre os maiores nomes do atletismo brasileiro, reafirma a força da marcha atlética nacional em um dos palcos mais prestigiados do esporte mundial.

 

Por Amanda S. Feitoza
postado em 20/09/2025 11:26
