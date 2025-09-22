"Profunda indignação", diz governo após sanção contra esposa de Moraes

"Esse novo ataque à soberania brasileira não logrará seu objetivo de beneficiar aqueles que lideraram a tentativa frustrada de golpe de Estado", disse o Itamaraty, em nota - (crédito: Xenia Antunes wikimedia commons )

O governo federal repudiou nesta segunda-feira (22/9) a aplicação da Lei Magnitsky pelos Estados Unidos contra a esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), Viviane Barci de Moraes.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que recebeu a notícia com "profunda indignação", e disse que a medida é uma "ofensa" à relação diplomática entre Brasil e EUA. Além disso, argumentou que a decisão vai contra os preceitos da própria Lei Magnitsky.

"O governo brasileiro recebe, com profunda indignação, o anúncio, pelo governo norte-americano, da imposição da Lei Magnitsky à esposa do ministro Alexandre de Moraes e a instituto ligado a ele", declarou o Itamaraty.

"Em nova tentativa de ingerência indevida em assuntos internos brasileiros, o governo norte-americano tentou justificar com inverdades a adoção da medida, no comunicado divulgado na manhã de hoje", acrescentou a pasta.

Mais cedo, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac), ligado ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, anunciou a aplicação da lei contra a esposa de Moraes. O dispositivo representa uma série de sanções econômicas e a proibição de que instituições financeiras que operam nos Estados Unidos, bem como outras empresas americanas, façam negócios com o alvo das sanções.

Moraes também foi alvo da lei. O governo de Donald Trump impôs sanções econômicas e restringiu vistos a autoridades brasileiras em tentativa de influenciar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), aliado de Trump.

"Brasil não se curvará"

"O recurso do governo Trump à Lei Magnitsky, no caso do Brasil, uma democracia que se defendeu, com êxito, de uma tentativa de golpe de Estado, não apenas é uma ofensa aos 201 anos de amizade entre os dois países. Representa também a politização e o desvirtuamento na aplicação da lei", disse ainda o Itamaraty.

A pasta citou fala do deputado democrata James McGovern, um dos criadores da Magnitsky, que definiu o uso da lei contra Moraes como "vergonhoso". A Lei Magnitsky foi criada para sancionar terroristas e outros acusados de cometer graves violações aos direitos humanos.