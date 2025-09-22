Paulo Figueiredo celebra sanção contra esposa de Moraes: "Missão cumprida"

Paulo Figueiredo mora nos Estados Unidos e atua ao lado do deputado Eduardo Bolsonaro para pressionar as autoridades norte-americanas a impor sanções contra representantes brasileiros - (crédito: Reprodução/X)

O influenciador da extrema-direita Paulo Figueiredo celebrou, nesta segunda-feira (22/9), a sanção aplicada pelo governo dos Estados Unidos contra Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. "Missão dada é missão cumprida. E o dia ainda não acabou... Shana Tová", escreveu Paulo na rede social X.

O anúncio da sanção foi publicado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac), do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, com base na Lei Global Magnitsky, instrumento usado para punir estrangeiros acusados de violações graves de direitos humanos e corrupção. O ministro Alexandre de Moraes foi incluído na lista de sanções em julho.



Paulo Figueiredo disse que o escritório Barci de Moraes Advogados também foi sancionado. "Como Viviane detém mais do que 50% do escritório, não foi necessário sancioná-lo nominalmente. Pelo mesmo motivo, foi necessário sancionar explicitamente o Instituto Lex, onde Viviane detém apenas 25% e os outros 75% pertencem aos três filhos de Alexandre de Moraes — cujos nomes também estão sendo avaliados pelas autoridades americanas para verificar a necessidade de sanções adicionais", disse.

O influenciador mora nos Estados Unidos e atua ao lado do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para pressionar as autoridades norte-americanas a impor sanções contra representantes brasileiros.

Além da sanção anunciada nesta segunda, os Estados Unidos revogaram o visto de entrada do advogado-geral da União, Jorge Messias. Paulo Figueiredo também comemorou a decisão com uma postagem irônica na rede social X. "Que chato. Mas, calma, Bessias (sic), você não vai ficar solitário hoje. Terá companhia", afirmou.



Jorge Messias se manifestou sobre a decisão. "As mais recentes medidas aplicadas pelo governo dos EUA contra autoridades brasileiras e familiares, agrava um desarrazoado conjunto de ações unilaterais, totalmente incompatíveis com a pacífica e harmoniosa condução de relações diplomáticas e econômicas edificadas ao longo de 200 anos entre os dois países", disse.

