CPMI do INSS: Chrisóstomo diz que Rubens Oliveira pode sair preso

O deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO) avaliou que o depoimento de Rubens Oliveira Costa à CPMI do INSS nesta segunda-feira (22/9) foi marcado por contradições e pode resultar até em prisão. O parlamentar destacou inconsistências nas falas do depoente, que inicialmente declarou receber R$ 7 mil de salário, mas depois mencionou valores em torno de R$ 70 mil.

“Ele se atrapalhou na questão dos repasses de valores para outras instituições, de muitos milhões. Primeiro negou, depois afirmou. Isso mostra que ele está se comprometendo a cada fala”, disse Chrisóstomo.

O deputado também observou que a postura do advogado de Rubens, orientando-o com frequência durante a oitiva, é um indício de que a defesa teme que novas respostas agravem a situação do cliente.

Segundo o parlamentar, as contradições vão contra o espírito de colaboração esperado em uma CPMI. “Ele pode até sair preso. Hoje, ele pode sair preso no final aqui, por ele próprio”, afirmou.

Testa de ferro

Chrisóstomo ainda classificou Rubens como “testa de ferro” do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, apontado como articulador do esquema bilionário de fraudes em aposentadorias e pensões.

“Quase todas as empresas que ele está dirigindo, ou dirigiu, são do Careca do INSS. Ou da mulher do procurador-geral do INSS. Então, no final, ele é testa de ferro.

Descobrimos que ele é o testa de ferro. Ou ele entrega o Careca de verdade para se livrar, ou vai ser preso”, concluiu o deputado.

A CPMI segue ouvindo a testemunha e outros investigados ligados ao esquema, que teria movimentado mais de R$ 6 bilhões em descontos não autorizados sobre benefícios previdenciários entre 2019 e 2024.