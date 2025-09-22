Coronel Chrisóstomo exige que empresário entregue nomes de envolvidos em fraudes

O parlamentar afirmou que o silêncio de Rubens seria resultado de medo e pressão externa - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O depoimento de Rubens Oliveira Costa nesta segunda-feira (22/9), na CPMI do INSS, ganhou contornos de confronto direto quando o deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO) levantou-se e, em tom inflamado, exigiu que o empresário revelasse nomes de pessoas envolvidas nas fraudes bilionárias contra aposentados e pensionistas. A oitiva, que teve início às 16h, seguiu até depois das 22h.

De pé, o deputado gritou: “É agora a sua hora! O senhor pode sair preso daqui, mas ainda tem a oportunidade de falar a verdade. O senhor é homem, é pai, é avô! Aproveite a chance e entregue logo os ladrões para o Brasil saber quem são”, bradou Chrisóstomo, em meio à tensão no plenário.

Leia também: Zé Trovão acusa empresário de mentir e cobra prisão em sessão da CPMI do INSS

O parlamentar afirmou que o silêncio de Rubens seria resultado de medo e pressão externa. “O senhor está com muito medo. O senhor já respondeu sem falar nada. Alguém colocou medo no senhor. Mas essa é a melhor oportunidade de falar. Entregue os nomes, diga quem são os responsáveis, ajude o Brasil, ajude os aposentados”, continuou.

Em discurso carregado de emoção, o deputado citou experiência em missões militares no exterior para reforçar a gravidade da situação. “Eu vi pessoas em desespero, em países em guerra, mas lá ninguém se calava diante do que estava acontecendo. E aqui o senhor tem a chance de fazer diferente. Não perca essa oportunidade. Seja um homem corajoso diante da sua família e do seu povo”, disse.

Chrisóstomo concluiu a intervenção com críticas ao governo federal e apelando para que Rubens apontasse os operadores do esquema. “Entregue essa turma! Não seja covarde, não proteja quem está roubando aposentados. Seja corajoso e fale a verdade nesta comissão”, finalizou.

O empresário ouviu atentamente o deputado, mas continuou em silêncio, alegando que prefere o silêncio e não falar nada que possa o prejudicar.