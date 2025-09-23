Empresário preso na CPMI do INSS é solto durante a madrugada

Rubens Costa entre o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, e o advogado de defesa, Carlos Urquisa - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado)

O empresário Rubens Oliveira Costa, que foi preso durante a Comissão Parlamatar Mista de Inquérito (CPMI) que apura fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), foi liberado na madrugada desta terça-feira (23/9). Rubens é apontado como sócio de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", mas negou envolvimento com o lobista durante a reunião da CPMI.

Ao Correio, o Escritório de Advocacia Barroso & Coelho, do qual o advogado de defesa de Rubens, Carlos Urquisa, faz parte, informou que o empresário "foi liberado sem a necessidade de pagamento de fiança, pois contava com uma liminar de Habeas Corpus que garantia sua liberdade".

A prisão de Rubens por falso testemunho tinha sido decretada pelo presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG). O relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), também havia pedido a prisão.



"Esta CPMI não vai ser o local para a impunidade, se ele é laranja pouco me importa. Derrubando uma laranja podre, a gente termina alcançando o bicho que está apodrecendo as laranjas. Este cidadão participou de crimes gravíssimos contra aposentados e pensionistas, continua na impunidade, continua praticando crimes e se encontrando com outros investigados (...) para evitar a fuga e a prática de novos crimes e pelo flagrante do crime de ocultação documental diante de uma investigação em curso, peço a decretação da prisão preventiva", afirmou Alfredo Gaspar.

Rubens foi questionado por cerca de 30 parlamentares, mas, munido de um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), acabou não respondendo à maioria das perguntas.

