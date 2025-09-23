Trump diz que Lula é um bom homem e fala sobre encontro semana que vem - (crédito: BBC Geral)

O presidente americano Donald Trump afirmou em discurso na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira (23/9) que o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é "um bom homem" e disse que os dois mandatários devem se encontrar na semana que vem.

"Nos abraçamos e combinamos de nos encontrar na próxima semana, se isso for de interesse. Mas ele pareceu um bom homem, muito agradável", afirmou Trump.

Trump ainda disse que só faz negócio com quem ele "gosta".

Esse foi o primeiro encontro entre os dois presidentes desde que ambos voltaram ao poder, Lula em 2023, e Trump, em 2025.

A fala sobre Lula, a primeira de Trump se referindo textualmente ao brasileiro, ocorreu enquanto o republicano falava sobre o tema das tarifas. Ele afirmou que as taxas que seu governo impôs ao Brasil são uma resposta aos "esforços sem precedentes do país para interferir" nos direitos dos americanos.

Antes do discurso de Trump, Lula fez a abertura da Assembleia Geral da ONU, iniciando sua fala sobre "sanções arbitrárias e intervenções unilaterais", sem mencionar Trump ou os Estados Unidos.