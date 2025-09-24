Lula defende punição da ONU contra países que descumpram acordos ambientais

Lula ainda cobrou dos países uma lista de metas para reduzir o desmatamento - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, nesta quarta-feira (24/9), que a Organização das Nações Unidas (ONU) puna países que descumpram acordos climáticos e prejudiquem o meio ambiente.

"É preciso que sobretudo na questão do clima, quando a gente toma posição que tiver uma votação (na ONU), é preciso que todos cumpram. Se um país não cumprir decisão, ele merece ser punido, não de forma unilateral, ser punido pelo conjunto dos países e pelo conjunto da humanidade", sugeriu o presidente.

O endosso de Lula à punição de países que descumpram tratados internacionais sobre o clima foi dado durante conversa com jornalistas na Assembleia Geral da ONU, realizada em Nova York, nos Estados Unidos.

À ocasião, o presidente cobrou de países a publicação da lista de metas — chamada de Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) pela ONU — para reduzir o desmatamento e a emissão de gases que provocam o efeito estufa.

Lula também defendeu a criação de um conselho climático na ONU. Esse grupo, na avaliação do presidente, seria responsável pelo monitoramento de compromissos assumidos nas questões sobre mudança climática.

