Lula defende punição da ONU contra países que descumpram acordos ambientais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, nesta quarta-feira (24/9), que a Organização das Nações Unidas (ONU) puna países que descumpram acordos climáticos e prejudiquem o meio ambiente.
"É preciso que sobretudo na questão do clima, quando a gente toma posição que tiver uma votação (na ONU), é preciso que todos cumpram. Se um país não cumprir decisão, ele merece ser punido, não de forma unilateral, ser punido pelo conjunto dos países e pelo conjunto da humanidade", sugeriu o presidente.
O endosso de Lula à punição de países que descumpram tratados internacionais sobre o clima foi dado durante conversa com jornalistas na Assembleia Geral da ONU, realizada em Nova York, nos Estados Unidos.
À ocasião, o presidente cobrou de países a publicação da lista de metas — chamada de Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) pela ONU — para reduzir o desmatamento e a emissão de gases que provocam o efeito estufa.