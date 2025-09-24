Lula diz que PEC da Blindagem passou imagem "provocativa" à população

Quanto à ideia de que o Legislativo deve autorizar uma investigação criminal de deputados, Lula respondeu: "Você está com medo de quê? (Essa PEC foi) uma Vergonha nacional" - (crédito: Reprodução/Youtube Canal Gov)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou que aproposta de emenda à constituição (PEC) da Blindagem, arquivada pela Senado nesta quarta-feira (24/9), passou imagem "provocativa" da política à população.

"Foi desnecessária e provocativa, (essa proposta) passou um sinal errado para a população", comentou o presidente, ao ser questionado por jornalista durante coletiva à imprensa realizada na 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, realizada em Nova York, nos Estados Unidos.

Rejeitado unanimemente pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, a PEC da blindagem havia sido aprovada na semana passada pelo Plenário da Câmara Nacional de Deputados.



O texto prevê a exigência de uma aprovação do Congresso para que parlamentares respondam a processos criminais na justiça ou sejam investigados pelo Ministério Público.

Quanto à ideia de que o Legislativo deve autorizar uma investigação criminal de deputados, Lula respondeu: "Você está com medo de quê? (Essa PEC foi) uma vergonha nacional".