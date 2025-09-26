A menos de dois meses da COP, Sabino anuncia que deixará Ministério do Turismo

A decisão de Sabino ocorre em meio ao rompimento do União Brasil com o governo federal, movimento que reconfigura o espaço do partido na Esplanada dos Ministérios - (crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agencia Brasil)

O ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil-PA), anunciou nesta sexta-feira (26/9) que entregou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva sua carta de demissão, em cumprimento à decisão do União Brasil de deixar a base governista. Apesar disso, ele seguirá acompanhando o presidente em compromissos oficiais na próxima semana, antes da oficialização de sua saída.

Durante pronunciamento, Sabino destacou os avanços do setor nos últimos dois anos e meio, ressaltando a marca histórica alcançada pelo turismo internacional no Brasil. “O Brasil, que nunca antes recebeu nem 7 milhões de turistas estrangeiros, atingiu essa marca nesta semana, faltando ainda três meses e dez dias para concluir o ano. Nossa perspectiva é de que o país termine 2025 recebendo mais de 10 milhões de turistas estrangeiros”, afirmou.



Segundo ele, o aumento do fluxo internacional e do turismo doméstico se refletiu diretamente na economia e no mercado de trabalho. “Colocamos mais de 520 mil novas pessoas no mercado de trabalho. Hoje, o turismo emprega cerca de 8 milhões de brasileiros em todo o território nacional”, enfatizou. Sabino também citou recordes em aviação civil, ocupação hoteleira, transporte rodoviário e locação de veículos.

Mesmo após a entrega da carta de demissão, o ministro confirmou que atenderá a um pedido de Lula para permanecer no cargo até a próxima quinta-feira (2/10), quando o presidente estará em Belém para inaugurar obras ligadas à preparação da COP30, que será realizada na capital paraense em novembro. “O presidente pediu que eu acompanhasse essa missão, e eu não poderia negar”, declarou.

Sobre o futuro, Sabino evitou dar sinais de rompimento definitivo e reforçou a disposição de manter o diálogo. “A minha vontade é continuar o trabalho. Vou seguir conversando com as lideranças do meu partido. Eu acredito no diálogo, e que os homens públicos devem querer o que é melhor para o país”, concluiu.

Reforma ministerial

Com a saída de Sabino, Lula abre espaço para reorganizar a composição política de sua equipe, em um momento em que negociações com partidos da base e aliados estratégicos ganham peso na articulação em torno de votações no Congresso.

Sabino era um dos três representantes da legenda no primeiro escalão. Os outros dois, no entanto, devem permanecer. Frederico de Siqueira (Comunicações) e Waldez Góes (Integração) são considerados indicações pessoais do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e, por isso, não serão afetados pela saída do colega.



