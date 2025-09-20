Sabino avisa que vai sair do governo após ultimato do União Brasil

O ministro Celso Sabino deve entregar o cargo quando o presidente Lula retornar da viagem a Nova York, na semana que vem - (crédito: Roberto Castro/Mtur)

O ministro do Turismo, Celso Sabino, avisou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que deixará o cargo. A decisão ocorreu após o ultimato dado pelo partido do titular da pasta, o União Brasil, na quinta-feira, para que todos os filiados deixem o governo num prazo de 24 horas.

Nesta sexta-feira, ao longo do dia, Sabino teve conversas com Lula. Na última reunião, realizada por volta das 15h, no Palácio da Alvorada, ele anunciou a saída. Segundo fontes ligadas ao União Brasil, o desembarque ocorrerá após o retorno do chefe do Executivo de Nova York (EUA), onde participará da assembleia da Organização das Nações Unidas (ONU).

Após conversar com Lula, Sabino foi ao encontro do presidente do União Brasil, Antônio Rueda, nesta sexta-feira à noite. A ideia de deixar o Ministério do Turismo apenas na semana que vem terá de passar por um aval do cacique do partido, já que o comunicado falava em 24 horas.

O União Brasil controla outros dois ministérios, do Desenvolvimento Regional, com Waldez Góes, e das Comunicações, com Frederico Siqueira. Os dois titulares, no entanto, foram indicações do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) e não têm filiação partidária com a legenda.

Segundo informações de fontes ligadas aos dois ministérios, o comunicado do União Brasil aos filiados não mencionou se Góes e Siqueira teriam de entregar os cargos.



