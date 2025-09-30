CPMI do INSS: Pedido da PGR causa mal-estar

Viana criticou o arquivamento da prisão em flagrante: "Qual o sentido de a gente continuar investigando?" - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado)

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu o arquivamento da prisão em flagrante contra o empresário e economista Rubens Oliveira Costa, detido na semana passada por, supostamente, mentir e dar falso testemunho no depoimento que prestou à CPMI do INSS. Segundo o presidente da comissão parlamentar mista de inquérito, senador Carlos Viana (Podemos-MG), a medida surpreendeu o colegiado e anunciou que a advocacia do Senado recorrerá. A PGR afirmou que o caso tramita em sigilo.

Em 22 de setembro, o relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), pediu a prisão de Rubens Oliveira Costa, apontado como sócio de Antônio Carlos Antunes, o "Careca do INSS", após depoimento à coissão. O empresário fora convocado para depor como testemunha, quando houve os pedidos de prisão preventiva — por risco de fuga e a prática de novos crimes — e em flagrante — por crime de ocultação documental.

Rubens foi detido ao final do depoimento e liberado pela Polícia Legislativa do Senado, na madrugada de 23 de setembro, após esclarecimentos à Secretaria de Polícia do Senado. Segundo um de seus advogados, nem sequer pagou fiança.

Nas redes sociais, Viana afirmou ter sido informado pela Polícia Legislativa sobre a manifestação da PGR. Segundo o parlamentar, o argumento foi de que, por estarem na condição de testemunhas, as pessoas ouvidas pela comissão podem mentir sem incorrer em crime de falso testemunho. "Existe uma confusão aqui. A CPMI tem uma investigação paralela. O processo judicial, lá na Justiça, é outra coisa", disse.

Pouco antes da sessão que ouviu o presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), Carlos Roberto Ferreira Lopes, o senador voltou a criticar a PGR. Para ele, há "invasão de competências" do Judiciário sobre o Legislativo. "Qual é o sentido de ter CPMI, de a gente continuar investigando?", questionou.

Viana frisou que a comissão é autônoma e que não abrirá mão de ordenar prisões. "Essa é uma CPI autônoma, é uma investigação do Parlamento, dentro da Constituição. Não vamos abrir mão de dizer quem é testemunha e quem é investigado. E, se for necessário, vou dar a voz de prisão novamente. Isso é uma decisão minha, de ofício", acrescentou.

O vice-presidente da CPMI, deputado Duarte Júnior (PSB-MA), reforçou que o parecer da PGR não pode limitar a atuação do colegiado. "Norma assim pode ser hierarquicamente inferior a outras normas, como a lei federal, a lei estadual ou a lei municipal. Esse parecer não é vinculante. O Supremo Tribunal Federal não seguiu a posição da PGR, por exemplo, nos casos da prisão em segunda instância, da lei da anistia e do ensino religioso nas escolas. Ou seja, a PGR se manifestou em um sentido, mas o STF decidiu de forma contrária", destacou.

Para o deputado, a mensagem da PGR causa preocupação. "Acerta a CPMI quando mostra que aquele que aqui mentir vai ser sancionado com todo o vigor que a lei prevê. É lamentável a mensagem que a PGR passa para a sociedade — a sensação de impunidade. Mas, por outro lado, fica claro que a CPMI está decidindo de forma correta, fazendo com que aqueles que cometeram crimes possam ser punidos", disse.



