Carlos Bolsonaro atualiza estado de saúde do pai: "Crise passou"

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), atualizou, na segunda-feira (29/9), o estado de saúde do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo Carlos, a crise de soluços e vômitos passou. "Graças a Deus mais essa crise passou e tudo volta ao controle diário. Sua reclamação é de rasgar o coração: 'quem aguenta esses soluços ininterruptos? É de matar qualquer um de estafa'", escreveu Carlos na rede social X.
O filho 02 havia informado que a família estava avaliando a necessidade de levar o pai novamente ao hospital por causa de uma crise de soluços acompanhada de quatro episódios de vômito, que ele mesmo descreveu como os mais intensos.
- Graças a Deus mais essa crise passou e tudo volta ao controle diário. Sua reclamação é de rasgar o coração: “quem aguenta esses soluços ininterruptos? É de matar qualquer um de estafa!”— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) September 30, 2025
- Obrigado a todos mais uma vez!
O senador Magno Malta (PL-ES) esteve na casa de Bolsonaro, na noite desta segunda-feira, e conversou com a reportagem do Correio. Segundo o parlamentar, o médico de Bolsonaro passou a noite na residência do ex-presidente, e por isso não foi necessário transferir para um hospital.
Em 14 de setembro, Bolsonaro esteve no Hospital DF Star, em Brasília, para realizar exames e um procedimento cirúrgico para remoção de lesões na pele.
Segundo o boletim médico divulgado pela equipe do hospital, Bolsonaro foi admitido na unidade para exames laboratoriais, exames de imagem e retirada cirúrgica de lesões cutâneas. Os exames laboratoriais apontaram anemia por deficiência de ferro, enquanto a tomografia de tórax revelou imagem residual de pneumonia recente por broncoaspiração.
