Gilmar Mendes diz que STF superou "complexo de vira-lata"

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, disse que o Brasil e a Corte superaram o chamado “complexo de vira-lata” ao ganharem reconhecimento internacional pela defesa da democracia. A declaração foi dada nesta terça-feira (30/9), na saída do 3º Brasília Summit: Inovação, tecnologia e data centers, evento realizado pelo Lide e pelo Correio nesta terça-feira (30/9), um dia após a posse de Edson Fachin como presidente do STF.

O ministro se referiu ao julgamento e condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de militares de alta patente, acusados de tentativa de golpe de Estado, após as eleições de 2022, que elegeu o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Ontem vimos um Tribunal bastante unido em torno da defesa das instituições, da defesa da democracia”, afirmou. Para Mendes, a chegada de Fachin representa a chance de viver um período de estabilidade. “Acredito que vamos ter, e espero que vamos ter, uma gestão pacífica. Nós precisamos e merecemos um tempo de paz”, declarou.

O ministro ressaltou que não há tensão estrutural entre o STF e o Congresso Nacional, classificando divergências como “lenda urbana”. “Às vezes há um desentendimento ou outro que é mais sonoro do que efetivo”, afirmou, acrescentando que os Poderes compartilham responsabilidades na preservação da democracia.

Para explicar a dinâmica do Supremo, Mendes usou uma metáfora esportiva. “A imagem que talvez seja mais adequada para o STF seja a de uma corrida de revezamento. Os desempenhos podem ser diferentes, mas as obras vão continuar sendo feitas”, comentou.

Ele destacou ainda que espera que Fachin concentre esforços na gestão administrativa e no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). “Espero que o presidente Fachin possa voltar toda a energia da Corte, toda a energia do Judiciário, para a boa distribuição da Justiça”, afirmou.

O magistrado lembrou que cortes constitucionais são alvos de ataques no mundo todo, mas afirmou que o Brasil saiu fortalecido. “Nós sobrevivemos aos ataques, saímos mais fortes e, para usar a expressão de Nelson Rodrigues, superamos o complexo de vira-lata. Hoje, publicações como The Economist, Financial Times e The New York Times reconhecem o papel da democracia brasileira e do Supremo Tribunal Federal”, finalizou.