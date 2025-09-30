Presidente do STM elogia escolha de mais uma mulher para a Corte: "Evolução"

Maria Elizabeth apontou que a presença feminina nos espaços de poder fortalece a legitimidade estatal - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A presidente do Superior Tribunal Militar (STM), ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, disse nesta terça-feira (30/9), durante cerimônia de posse da nova integrante da Corte, Verônica Abdalla Sterman, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem honrado o compromisso que assumiu de tornar o Judiciário mais plural. Ao dar as boas-vindas à nova colega, a magistrada destacou a importância da presença feminina nos espaços de poder e classificou o momento como a “evolução do processo civilizatório”.

“Quis o destino que fosse eu a empossá-la, ao lado do ilustre presidente da República, que nos nomeou em um gesto que reafirmou seu compromisso democrático de privilegiar vivências distintas em prol da evolução do processo civilizatório nacional”, disse a presidente do STM.

Maria Elizabeth apontou que a presença feminina nos espaços de poder fortalece a legitimidade estatal, aprofunda a qualidade das decisões judiciais e humaniza as instituições.

“Cada passo dado em favor da diversidade é um passo dado em direção a uma justiça que se reconhece no outro e que se compromete com o ideal de universalidade inata ao direito. Até porque justiça não se coaduna com exclusão. Ao contrário, justiça requer equilíbrio e proporção a partir do coletivo que nobrece a alteridade”, declarou.

Maria Elizabeth Rocha entrou para a história por ser a primeira mulher nomeada à presidência em 217 anos de funcionamento da instituição. Ela foi empossada em março, mesmo mês em que Verônica Abdalla Sterman foi indicada por Lula para também assumir uma cadeira na Corte.

Sterman assume a vaga destinada à advocacia, aberta com a aposentadoria do ministro José Coêlho Ferreira em abril deste ano. O nome da nova ministra foi confirmado pelo Senado Federal, após sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e votação em Plenário, que registrou 51 votos favoráveis e 16 contrários.

A cerimônia de posse de Verônica Abdalla foi marcada por ampla representatividade institucional. Estiveram presentes o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, além de outros integrantes da Corte como Dias Toffoli e Cristiano Zanin.

Também compareceram os ministros da Defesa e da Justiça, José Múcio Monteiro e Ricardo Lewandowski, respectivamente, o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti, parlamentares e lideranças da sociedade civil. Entre elas, destacaram-se representantes da União das Mulheres Advogadas e da Coalizão Nacional de Mulheres, reforçando o caráter simbólico da nomeação.