Caiado: "Não existe oposição com o pé em duas canoas"

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, conversou com o Correio Braziliense sobre sua pré-candidatura à presidência, a federação da União Progressistas e a união da direita nas eleições em 2026. Caiado também ressaltou que é preciso haver o desembarque do governo Lula para que a população veja coerência política nos partidos.

"(Acredito) no compromisso que cada partido vai cumprir com aquilo que nós assumimos, ou seja, de deixar claro que não tem, não existe oposição com o pé em duas canoas. Você precisa saber como você quer levar a vida. Não dá para querer ter mordomia de governo e querer a liberdade de oposição que pensa ao contrário daqueles princípios. Como é que você pode ligar partidariamente? Como é que o eleitor enxerga um partido desse?", ressaltou Caiado.

Veja a entrevista na íntegra:

O governador destacou as realizações de seu estado, avanços em inteligência artificial e a liderança em áreas como educação, transparência e segurança pública.

"Hoje, Goiás disputa com Santa Catarina como estado mais atrativo. Os dois são os que mais atraem pessoas que estão amedrontadas com a criminalidade no Brasil. São os estados que mais acolhem as famílias no Brasil. As pessoas migram para o desenvolvimento e a industrialização de Goiás", afirmou.

Questionado sobre quais entregas como gestor estadual poderiam ser apresentadas em sua campanha eleitoral, Caiado citou o investimento do estado em inteligência artificial.

"Goiás hoje é o estado mais avançado em inteligência artificial na América Latina. É um estado que acreditou na inteligência artificial, na tecnologia, na inovação e criou o primeiro centro de excelência em inteligência artificial em parceria com a Universidade Federal de Goiás. Hoje, nós temos a produção de grandes aplicativos e softwares que foram desenvolvidos dentro de Goiás", disse.

Bolsonaro e a direita

O pré-candidato à presidência também comentou sobre a dinâmica da direita na política, na oposição ao atual governo e na potencial de influência e liderança do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2026.

"Ninguém nega a liderança de Bolsonaro. Agora, ele pode decidir por uma candidatura dele com um vice-presidente da família, como ele desejar. Acho que essa é uma decisão de fórum pessoal dele. Agora, sem dúvida que ele, definindo o apoio a uma candidatura, tem um peso dentro da votação que se dará no primeiro turno", afirmou Caiado.