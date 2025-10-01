Deputados debatem isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil; acompanhe

A discussão sobre o projeto de lei que isenta o pagamento do Imposto de Renda de quem ganha até R$ 5 mil entrou noite a dentro nesta quarta-feira (1°/10) na Câmara dos Deputados. Desde que apresentou o parecer aos líderes partidários na semana passada, deputados apresentaram 102 emendas ao texto.
Ronayre NunesSubeditor
Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.
Por Ronayre Nunes e Israel Medeiros
postado em 01/10/2025 22:14 / atualizado em 01/10/2025 22:15