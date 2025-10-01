Portas do STF estão "escancaradas" para Jorge Messias, diz Lewandowski

Ministros Ricardo Lewandowski e Jorge Messias participaram de seminário sobre democracia na era digital, realizado pela FGV - (crédito: Victor Correia / CB / DA Press)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, declarou nesta quarta-feira (1º/10) que as portas do Supremo Tribunal Federal (STF) estão “escancaradas” para o Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias.

A fala ocorreu em meio a especulações sobre uma possível indicação de Messias à Corte pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), caso o ministro Luís Roberto Barroso, que deixou a presidência do STF nesta semana, antecipe a aposentadoria e deixe a Corte.

“O prestígio do nosso querido ministro Jorge Messias na nossa Suprema Corte é absolutamente excepcional. As portas estão abertas, não, estão escancaradas para o nosso querido ministro”, declarou Lewandowski, que é ministro aposentado do STF.

A declaração foi dada durante o seminário Observando a Democracia: Desafios e Oportunidades para o Estado de Direito na Era Digital, da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A abertura do seminário contou também com a presença de Messias e da ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Edilene Lôbo.

Cotados para o STF

O nome de Messias circula no mundo político como um dos cotados para assumir a eventual vaga de Barroso. Embora não tenha confirmado A saída, Barroso sinalizou que vai decidir sobre uma possível aposentadoria após um “retiro espiritual”.

Barroso tem 67 anos de idade. A aposentadoria compulsória do STF é apenas com 75 anos, o que renderia mais oito anos para o ministro na Corte.

A indicação é uma prerrogativa de Lula, que já indicou, no atual mandato, os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin. Também é cotada para a vaga a presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha.