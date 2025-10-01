Motta aciona Itamaraty após Israel deter deputada em flotilha para Gaza

"Nós vamos, durante todo o dia de amanhã (2/10), tentar contato o mais rápido possível solicitando apoio para que a parlamentar possa, o quanto antes, restabelecer sua condição de liberdade", disse Motta. - (crédito: Bruno Spada/Câmara)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), declarou nesta quarta-feira (1º/10) que acionou o Ministério das Relações Exteriores assim que soube da detenção da deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) pela Marinha de Israel. Ela estava em uma flotilha, com outros brasileiros, que tentava levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza.

Motta afirmou que quer restaurar a liberdade da parlamentar o quanto antes, e defender os direitos dos demais brasileiros que estavam no barco, e que insistirá no contato com as autoridades brasileiras e de Israel na quinta-feira (2/10).

"Confesso que a notícia me pegou de surpresa, Imediatamente liguei para o chanceler Mauro Vieira solicitando todo o apoio do Itamaraty e contato com as autoridades israelenses visando que a deputada Luizianne possa ter as suas prerrogativas enquanto parlamentar respeitadas, bem como os direitos dos demais brasileiros que também estão passando por esse momento", disse Motta no Plenário.

"Nós vamos, durante todo o dia de amanhã, tentar contato o mais rápido possível solicitando apoio para que a parlamentar possa, o quanto antes, restabelecer sua condição de liberdade", acrescentou.

Motta contou ainda que Luizianne, na semana passada, ligou para ele e pediu a extensão de uma licença parlamentar justamente para poder integrar a flotilha.

Barcos com ativistas foram interceptados

Ativistas de 40 países se reuniram em barcos para levar mantimentos a Gaza, mas alguns dos barcos foram interceptados pela Marinha de Israel. Ao todo, 15 brasileiros participaram da mobilização, incluindo Luizianne e o ativista Thiago Ávila, que já foi detido ao participar de uma flotilha anterior.

O PT, legenda da qual a deputada faz parte, também enviou ofícios ao ministro Mauro Vieira e ao assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, para que o governo atue "com a máxima urgência" para recuperar os brasileiros detidos.