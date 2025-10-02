InícioPolítica
Isenção do IR "corrige grande injustiça com trabalhadores", diz Lula

Presidente comemorou a aprovação do projeto, ontem (1º/10), pela Câmara dos Deputados. Texto isenta quem recebe até R$ 5 mil e reduz alíquota até R$ 7.350

Segundo o petista, 15 milhões de pessoas serão beneficiadas com isenção ou redução de alíquota do Imposto de Renda (IR) - (crédito: AFP)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta quinta-feira (2/10) que a proposta de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem recebe até R$ 5 mil por mês “corrige uma grande injustiça” com os trabalhadores.

Segundo o presidente, a mudança vai beneficiar 5 milhões de pessoas com isenção e outras 10 milhões com redução da alíquota paga. O texto foi aprovado ontem (1º) pela Câmara dos Deputados e precisa passar ainda pelo Senado Federal.

“A aprovação da isenção do Imposto de Renda, por unanimidade na Câmara dos Deputados, corrige uma grande injustiça com trabalhadoras e trabalhadores brasileiros. Entre 2016 e 2022, a faixa de isenção não teve nenhum reajuste”, escreveu Lula em suas redes sociais.

“Ano a ano, milhões de brasileiros passaram a pagar cada vez mais imposto de renda sem ter ganho real em seu salário, pois o salário mínimo também ficou congelado. Uma injustiça que combatemos desde o primeiro ano de nosso governo. Desde 2023, já reajustamos a tabela três vezes”, acrescentou. 

Compensação com os mais ricos

De acordo  com o presidente, os 15 milhões de beneficiados pelo projeto se somam a outras 10 milhões de pessoas que deixaram de pagar o imposto após ajustes feitos  desde 2023. Ele citou ainda que a compensação será feita com aumento de tributos aos mais ricos.

“Em contrapartida, um grupo de pessoas muito ricas vai passar a contribuir com o mínimo. O nome disso é justiça tributária”, concluiu. Segundo o texto aprovado ontem na Câmara, quem recebe até R$ 5 mil será isento da taxação, mas quem ganha até R$ 7.350 terá descontos graduais na alíquota.

Por Victor Correia
postado em 02/10/2025 14:42 / atualizado em 02/10/2025 14:44
