'Construção de Brasil mais justo', diz Lula sobre aprovação da isenção do IR

"Uma vitória em favor da justiça tributária e do combate à desigualdade no Brasil, em benefício de 15 milhões de trabalhadoras e trabalhadores brasileiros", escreveu Lula nas redes. - (crédito: Flickr/ Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou, nesta quarta-feira (1º/10), a aprovação na Câmara do projeto que isenta do Imposto de Renda (IR) quem ganha até R$ 5 mil mensais. Segundo Lula, a decisão da Casa é um passo para a "construção de um Brasil mais justo".

A matéria foi aprovada nesta noite pelo Plenário com 493 votos favoráveis e zero contrários. O presidente disse ainda esperar que o Senado dará o mesmo apoio à medida, que também dá descontos no IR para quem recebe até R$ 7.350.

"Uma vitória em favor da justiça tributária e do combate à desigualdade no Brasil, em benefício de 15 milhões de trabalhadoras e trabalhadores brasileiros. A Câmara dos Deputados deu hoje um passo histórico na construção de um Brasil mais justo ao aprovar projeto encaminhado pelo nosso governo", escreveu Lula em suas redes sociais.

Texto vai ao Senado

O petista também agradeceu o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), o relator do projeto, Arthur Lira (PP-AL), e os líderes partidários pela aprovação.

"Tenho certeza de que a proposta também contará com amplo apoio no Senado", concluiu o presidente Lula.