Lula inaugura Parque da Nova Doca, uma das principais obras para a COP30

Lula ressaltou que a COP30 terá como objetivo aproximar o mundo da realidade amazônica, não apenas no debate ambiental, mas também na valorização cultural da região. - (crédito: Reprodução/Youtube Canal Gov)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou, nesta quinta-feira (2/10), a agenda oficial de preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada em Belém, em novembro. A primeira parada foi na capital paraense, onde participou da inauguração do Parque Linear da Nova Doca e visitou obras estruturantes de saneamento e mobilidade urbana.

À noite, ao lado do ministro do Turismo, Celso Sabino, e do governador Helder Barbalho (MDB), Lula participou da Cerimônia de Anúncios de Investimentos em Drenagem e da entrega do Parque Linear da Nova Doca, considerado um dos principais legados da conferência. O espaço, construído ao longo de 1,2 quilômetro do canal da Doca, na Avenida Visconde de Souza Franco, recebeu investimento de R$ 312,2 milhões da Itaipu Binacional.

O projeto urbanístico requalificou 24 mil metros quadrados e trouxe intervenções como a implantação de via elevada com prioridade ao pedestre, além de áreas de lazer, quiosques, parque infantil, ciclovia arborizada e espaços para atividades esportivas. Também foram instaladas novas comportas e sistemas de tratamento de esgoto para reduzir a poluição no canal.

Leia também: Lula nega que hospedagem cara vá prejudicar COP30 em Belém

Durante o evento, o ministro Celso Sabino destacou o alcance dos investimentos. ”O nosso governo está investindo em infraestrutura e saúde. Estamos fazendo uma revolução na educação no Pará e em todo o país”, afirmou.

Valorização da Amazônia

Em discurso, Lula ressaltou que a COP30 terá como objetivo aproximar o mundo da realidade amazônica, não apenas no debate ambiental, mas também na valorização cultural da região.

Leia também: Organizações ambientais mandam carta ao Itamaraty pedindo fim da exploração de combustíveis fósseis na Amazônia

“Eu quero que o mundo conheça a Amazônia, os nossos rios, os povos indígenas, os quilombolas, os estudantes, as mulheres e homens que vivem aqui. Quero que provem a culinária do Pará, que é uma das mais ricas do país. Quando recebermos a COP, será uma oportunidade de mostrar essa diversidade ao mundo”, declarou o presidente.

Saneamento como prioridade

Antes da cerimônia na Doca, Lula visitou as instalações da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Una, no bairro do Telégrafo. A obra, que contou com R$ 125,2 milhões em recursos, sendo R$ 49,5 milhões da União e R$ 75,7 milhões do governo estadual, é considerada passo fundamental para que Belém avance no cumprimento das metas de universalização do saneamento básico. O conjunto de obras integra o pacote de investimentos voltados a preparar Belém para receber delegações de quase 200 países em 2025.