Tarcísio lidera cenários para reeleição em SP, aponta pesquisa

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece na liderança dos cenários testados para a disputa à reeleição, de acordo com pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (6).

No primeiro cenário, Tarcísio registra 52% das intenções de voto para quem deve comandar o Palácio dos Bandeirantes, seguido pelo ministro do Empreendedorismo e ex-governador paulista Márcio França (PSB), que tem 16%.

Em outra simulação, o republicano soma 47%, enquanto o vice-presidente da República e também ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) aparece com 26%.

De acordo com a pesquisa, a aprovação de Tarcísio entre os eleitores paulistas é de 61%.

O levantamento ouviu 1.500 pessoas entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

