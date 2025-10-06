Gracyanne Barbosa fala sobre conversão ao cristianismo após produzir conteúdo adulto





Gracyanne Barbosa abriu o coração sobre sua atual fase da vida pessoal. A musa fitness, que recentemente foi eliminada do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, admitiu estar bem resolvida com a vida espiritual, em que se converteu ao cristianismo.

Em entrevista à revista Quem, a ex-BBB relembrou a repercussão ao ter anunciado a decisão de se tornar evangélica após ter passado a produzir conteúdo adulto há um tempo atrás.

"Quando eu expus, eu sabia que viriam várias críticas. Sei que leva um tempo para que Jesus molde completamente o meu caráter, para que eu seja uma nova pessoa. Eu entendi isso", apontou Gracyanne Barbosa. A influenciadora digital, por sua vez, relembrou ter sido aconselhada por sua equipe a manter sigilo de suas escolhas religiosas.

"Às vezes a minha assessoria fala: ‘Ah, não fala, evita, porque é um assunto delicado’. Mas não tem como, porque eu quero sim que todas as pessoas também encontrem esse amor", disse ela. "Se eu falo de tantas coisas que são importantes para mim, como alimentação, cuidado com a saúde, por que eu não falaria da melhor coisa que aconteceu na minha vida?", refletiu Gracyanne.