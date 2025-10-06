Sabino desafia cúpula do União para continuar no governo Lula

Celso Sabino busca apoio de aliados diante de ameaça de expulsão da sigla. - (crédito: Joédson Alves/Agência Brasil)

O ministro do Turismo, Celso Sabino, tem enfrentado a cúpula do União Brasil para tentar permanecer no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mesmo após ter sinalizado, em 26 de setembro, que deixaria o cargo, Sabino segue no comando da pasta e mantém uma agenda ativa com o chefe do Executivo.

Na última semana, o ministro, que é deputado federal eleito pelo Pará, acompanhou Lula em compromissos no estado voltados à 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre mudanças climáticas (COP 30).

Em discurso ao lado do presidente, Sabino reforçou sua ligação com o estado e o apoio ao governo. “Nada, nenhum partido político, cargo ou ambição pessoal vai me afastar desse povo que eu amo e do estado do Pará”, afirmou. “Conte comigo para lhe apoiar e para segurar na sua mão, pois reconheço o seu trabalho e tudo que fez pelo Brasil”, acrescentou.

Desde que formalizou uma federação com o Partido Progressista (PP), no mês passado, o União Brasil decidiu desembarcar de vez do governo e entregar os cargos ocupados por seus filiados. Sabino é, hoje, o único representante da legenda no primeiro escalão.

No dia 18 de setembro, a Executiva Nacional do União chegou a dar o prazo de 24 horas para que os filiados com cargos no governo deixassem as funções, sob pena de infidelidade partidária, conforme resolução assinada pelo presidente da sigla, Antônio Rueda. Uma semana depois, Sabino chegou a anunciar que deixaria o ministério, mas a demissão ainda não foi concretizada.

Diante da resistência, o governador de Goiás e um dos principais caciques do partido, Ronaldo Caiado, afirmou no último domingo (5/10) que a Executiva Nacional da legenda vai se reunir na próxima quarta-feira (8/10) “para decidir a expulsão do deputado Celso Sabino por reiterada infidelidade partidária”.

Caiado é pré-candidato do União Brasil à Presidência da República em 2026 e defende o rompimento total com o governo petista.

O relator do processo disciplinar contra Sabino, deputado Fábio Schiochet (União-SC), deve apresentar parecer na reunião, mas aguarda a defesa prévia do ministro, que deve ser entregue até esta segunda-feira (6/10).

Apesar das pressões, há uma ala do União Brasil na Câmara que defende a permanência de Sabino no governo. Parlamentares próximos a ele avaliam que o ministro tem feito um bom trabalho à frente do Turismo e que deve colher os resultados da COP 30 em seu estado.

Até o momento, Celso Sabino não voltou a se pronunciar publicamente sobre o impasse.