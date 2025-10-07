Cármen Lúcia reforça papel dos jovens na democracia: "Votar é ato de coragem"

Durante o encontro, a ministra ouviu os alunos, respondeu perguntas e reforçou o papel das novas gerações na construção de um país mais justo e democrático - (crédito: Wal Lima)

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, participou de uma roda de conversa com cerca de 350 estudantes do Centro de Ensino Médio 1 de Planaltina, no Distrito Federal, na manhã desta terça-feira (7/10) e destacou a importância do voto como expressão da cidadania.

Durante o encontro, a ministra ouviu os alunos, respondeu perguntas e reforçou o papel das novas gerações na construção de um país mais justo e democrático. “O Brasil é o que nós quisermos que ele seja”, afirmou, ao incentivar os jovens que votarão pela primeira vez em 2026 a conhecerem seus direitos e exercerem a cidadania de forma consciente.

Cármen Lúcia também relembrou os 37 anos da Constituição Federal e os 40 anos da redemocratização do país, destacando que o direito de votar e se expressar livremente é fruto de luta e coragem de gerações anteriores. “Foi com muita luta que conquistamos a democracia. Cada geração tem o dever de garantir que a próxima mantenha esses direitos”, afirmou.

O evento integra as ações da Justiça Eleitoral voltadas à educação política e ao estímulo do alistamento de jovens de 16 e 17 anos, cujo voto é facultativo, mas essencial para fortalecer a representatividade e o futuro da democracia brasileira.