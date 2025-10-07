Fábio Felix anuncia que será candidato a deputado federal em 2026

Fábio Felix: "Temos um mandato combativo, que enfrenta interesses poderosos e tem ajudado a conquistar melhorias importantes para a população" - (crédito: CB/D.A Press)

O deputado distrital Fábio Felix (PSol-DF) anunciou a pré-candidatura a deputado federal nas eleições de 2026, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, nesta terça-feira (7/10), em meio a mobilizações nacionais contra a atuação de parlamentares que aprovaram a PEC da Blindagem e a urgência da anistia aos condenados por tentativa de golpe. "Chegou o dia de compartilhar algo muito importante com vocês. Essa decisão não impacta só a mim, mas também nosso mandato e nossas lutas coletivas", disse o distrital. Confira o vídeo:





Ao declarar a intenção de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, Fábio Felix afirmou que o Congresso Nacional “não tem a cara do povo e nem representa os reais interesses dos brasileiros”. Ele criticou a retomada do voto secreto no Legislativo e disse que a medida “protege os próprios parlamentares”.

O deputado distrital afirmou que pretende levar ao Congresso a experiência acumulada na Câmara Legislativa do DF. “Temos um mandato combativo, que enfrenta interesses poderosos e tem ajudado a conquistar melhorias importantes para a população. É essa experiência que quero levar para o Congresso”, concluiu.