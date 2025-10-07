Jovem de 19 anos morre em Planaltina sem sinais de violência

Uma jovem de 19 anos morreu na manhã desta segunda-feira (7/10) no Condomínio Mestre D’Armas 2, em Planaltina. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o caso ocorreu por volta das 6h50. A perícia esteve no local para realizar os levantamentos iniciais.
Atualização às 11h14: Inicialmente, o caso foi dado como feminicídio, mas ainda não há confirmação. As circunstâncias ainda são apuradas.
Duas pessoas foram levadas à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), mas, segundo a corporação, não há detidos — elas apenas prestam declarações.
Moradores da região contaram que não ouviram brigas ou gritos no momento da morte. Um vizinho relatou que a jovem sofria de epilepsia e teria passado mal, “embolando a língua”, antes de morrer. Outra moradora afirmou que o local é conhecido como ponto de consumo de drogas. A Polícia Civil investiga o caso.
