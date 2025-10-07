Mauro Vieira elogia atuação da comissão Brasil-EUA presidida por Nelsinho Trad

Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ao lado do presidente da CRE, senador Nelsinho Trad (PSD-MS) - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

Logo após a ligação entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente norte-americano Donald Trump, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, recebeu o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão Temporária Externa Brasil–EUA (CTEUA), no Itamaraty, nesta terça-feira (7/10).

Durante o encontro, o chanceler destacou a importância do colegiado para destravar o diálogo institucional e político entre Brasília e Washington. Segundo Vieira, a missão parlamentar realizada em julho foi decisiva para pavimentar o caminho do contato direto entre os dois presidentes.

De acordo com o senador Nelsinho Trad, a reunião serviu para alinhar estratégias e reforçar a necessidade de manter uma articulação suprapartidária em torno das relações bilaterais. “O ministro reforçou que o trabalho da comissão é decisivo para a política externa brasileira, especialmente com a aproximação de parlamentares e diplomatas dos dois países”, afirmou.

Vieira e Trad também discutiram medidas para consolidar a diplomacia parlamentar como instrumento permanente de interlocução com o Congresso norte-americano. O chanceler teria reiterado apoio à continuidade de um diálogo transparente entre Executivo e Legislativo, com foco em avanços concretos nas áreas comercial e política.



Entre os pontos abordados, estão temas como a retirada de sobretaxas, o fortalecimento das trocas econômicas e o respeito mútuo às legislações nacionais. O Itamaraty pretende seguir acompanhando as discussões conduzidas pela CTEUA, considerada uma das principais pontes institucionais com os Estados Unidos.

Para o senador Nelsinho Trad, o reconhecimento público de Mauro Vieira reforça a relevância do grupo parlamentar na estratégia de política externa do Brasil. “O chanceler reconheceu o esforço da comissão e destacou que a diplomacia parlamentar tem sido valorizada como instrumento estratégico para o país”, concluiu.

