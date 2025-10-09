Tarcísio nega interferência em MP e rebate Haddad: "Tenha vergonha"

Tarcísio de Freitas (foto) publicou um vídeo dizendo que seu foco está em resolver os problemas de São Paulo, mas criticou o governo Lula (PT) por tentar aumentar impostos - (crédito: João Valério/Governo do Estado SP)

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) rebateu, nesta quinta-feira (9/10), as acusações de que atuou diretamente para derrubar a medida provisória que garantiria mais arrecadação ao governo com aumento a fintechs, bets e outros setores.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, se disse vítima de uma campanha de “desconstrução de imagem” e alfinetou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

“Paciência tem limite. Há meses, a gente vem sendo alvo de uma ampla campanha de desconstrução de imagem, reputação, por parte do PT. Ofensas, mentiras nas redes sociais”, afirmou.

Chega! Passou da hora da gente dizer algumas verdades. Compartilhe esse vídeo. pic.twitter.com/hnpjBTmBs9 October 9, 2025

E continuou: “Ficar jogando uns contra os outros de forma absurda e querer que a população apoie aumento de impostos, e eram 10 impostos que seriam aumentados ontem. Ninguém, nem eu, nem o país, vai apoiar. Já chega. Vamos parar de inventar culpado. Tenha vergonha, Haddad. Respeitem os brasileiros. Cortem gastos”.

A menção ao ministro Haddad — que foi derrotado por Tarcísio na disputa pelo governo de São Paulo em 2022 — foi porque o ministro, assim como outros nomes do governo, foram enfáticos ao culpá-lo pela derrota no plenário da Câmara.

O governador disse, ainda, que é uma marca dos governos petistas gastar dinheiro de impostos em campanhas publicitárias para tentar “vender um mundo perfeito” e “espalhar medo e ódio” contra a oposição.

“Agora o PT quer me acusar de ter trabalhado para evitar que o governo cobre mais impostos da população. Estou trabalhando por São Paulo, para mudar a vida das pessoas, para fazer a diferença”, disse Tarcísio.

Embora o governador siga negando que participou da articulação para barrar a MP, o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), fez um agradecimento especial a ele na tribuna da Câmara ontem, depois de o texto ser retirado de pauta.

“Eu queria agradecer a alguns governadores, que trabalharam muito nesta noite. Governador Tarcísio, de São Paulo, que inclusive já foi atacado na outra tribuna porque começam a se preocupar com o Tarcísio. (...) Governador Tarcísio, receba do alto da tribuna da Câmara dos Deputados o nosso reconhecimento, a nossa gratidão por todo o seu empenho”, destacou o deputado.