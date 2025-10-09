InícioPolítica
Disputa antecipada

Tarcísio nega interferência em MP e rebate Haddad: "Tenha vergonha"

Governador se disse vítima de campanha de desconstrução do PT e que o Brasil não aguenta mais impostos

Tarcísio de Freitas (foto) publicou um vídeo dizendo que seu foco está em resolver os problemas de São Paulo, mas criticou o governo Lula (PT) por tentar aumentar impostos - (crédito: João Valério/Governo do Estado SP)
O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) rebateu, nesta quinta-feira (9/10), as acusações de que atuou diretamente para derrubar a medida provisória que garantiria mais arrecadação ao governo com aumento a fintechs, bets e outros setores.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, se disse vítima de uma campanha de “desconstrução de imagem” e alfinetou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

“Paciência tem limite. Há meses, a gente vem sendo alvo de uma ampla campanha de desconstrução de imagem, reputação, por parte do PT. Ofensas, mentiras nas redes sociais”, afirmou.

E continuou: “Ficar jogando uns contra os outros de forma absurda e querer que a população apoie aumento de impostos, e eram 10 impostos que seriam aumentados ontem. Ninguém, nem eu, nem o país, vai apoiar. Já chega. Vamos parar de inventar culpado. Tenha vergonha, Haddad. Respeitem os brasileiros. Cortem gastos”.

A menção ao ministro Haddad — que foi derrotado por Tarcísio na disputa pelo governo de São Paulo em 2022 — foi porque o ministro, assim como outros nomes do governo, foram enfáticos ao culpá-lo pela derrota no plenário da Câmara.

O governador disse, ainda, que é uma marca dos governos petistas gastar dinheiro de impostos em campanhas publicitárias para tentar “vender um mundo perfeito” e “espalhar medo e ódio” contra a oposição.

“Agora o PT quer me acusar de ter trabalhado para evitar que o governo cobre mais impostos da população. Estou trabalhando por São Paulo, para mudar a vida das pessoas, para fazer a diferença”, disse Tarcísio.

Embora o governador siga negando que participou da articulação para barrar a MP, o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), fez um agradecimento especial a ele na tribuna da Câmara ontem, depois de o texto ser retirado de pauta.

“Eu queria agradecer a alguns governadores, que trabalharam muito nesta noite. Governador Tarcísio, de São Paulo, que inclusive já foi atacado na outra tribuna porque começam a se preocupar com o Tarcísio. (...) Governador Tarcísio, receba do alto da tribuna da Câmara dos Deputados o nosso reconhecimento, a nossa gratidão por todo o seu empenho”, destacou o deputado.

Israel Medeiros

Repórter

Setorista no Congresso Nacional. Foi editor no Poder360, analista político e tem passagens pelo Brasil 61 e TSE. Tem especialização em macroeconomia e finanças internacionais.

Por Israel Medeiros
postado em 09/10/2025 14:39
