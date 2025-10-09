Ciro Nogueira visita Bolsonaro no Jardim Botânico

Ciro Nogueira e mais seis autoridades receberam autorização para visitar Bolsonaro em casa - (crédito: Henrique Lessa/CB/D.A. Press)

O presidente nacional do Partido Progressista (PP), Ciro Nogueira, chegou, por volta das 14h desta quinta-feira (9/10), ao condomínio onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para visitá-lo. A visita do ex-ministro chefe da Casa Civil foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Moraes autorizou ainda a visita de outras seis autoridades. Como Bolsonaro está preso em regime domiciliar por descumprimento de ordens judiciais, a autorização de visitas precisa do aval do ministro do STF.

O Correio apurou que a visita de Ciro Nogueira estava agendada para começar a partir das 9h, mas o senador chegou ao condomínio por volta das 14h. O horário limite de permanência é até às 18h.

Ao longo deste mês, estão autorizadas as visitas de Marcus Antonio Ibiapina, assessor de Valdemar Costa Neto; Bruno Scheid, vice-presidente do PL em Rondônia; Marcos Pontes (PL-SP), senador; Márcio Bittar (União Brasil-AC), senador; Sóstenes Cavalcante (RJ), deputado e líder do PL na Câmara.