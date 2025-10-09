CPMI do INSS: presidente do Sindnapi nega influência do irmão de Lula em sindicato

Milton Cavalo manteve a postura de silêncio durante a maioria dos questionamentos - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado)

O presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), Milton Baptista de Souza Filho, conhecido como Milton Cavalo, quebrou o silêncio durante depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) nesta quinta-feira (9/10). Embora tenha sido orientado pela defesa a permanecer calado, o sindicalista decidiu responder a uma pergunta feita pelo deputado Paulo Pimenta (PT-RS).

O parlamentar questionou se Frei Chico, irmão mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já havia exercido alguma função administrativa ou financeira dentro do sindicato presidido por Milton.

“Contrariando o meu advogado, eu quero dizer que ele nunca teve esse papel administrativo do sindicato, só político. Político de representação sindical. Nada mais que isso. E não precisei, em nenhum momento, solicitar a ele que abrisse qualquer porta do governo”, respondeu Milton Cavalo, ao destacar que o irmão de Lula não teve envolvimento com a gestão do Sindnapi.



Durante a audiência, o depoente manteve a postura de silêncio diante dos demais questionamentos dos parlamentares. A decisão de falar apenas sobre a atuação de Frei Chico chamou a atenção dos integrantes da comissão, que investigam supostas irregularidades relacionadas ao INSS.

O presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou a jornalistas que o colegiado deve votar, na próxima semana, um requerimento de convocação de Frei Chico para prestar esclarecimentos. Segundo ele, o objetivo é esclarecer a relação entre o sindicalista e a entidade dos aposentados.

A CPMI do INSS apura possíveis fraudes em benefícios e contratos do órgão, além de relações suspeitas entre sindicatos e dirigentes públicos. O colegiado pretende concluir a fase de oitivas até o fim de outubro, antes de iniciar a elaboração do relatório final.