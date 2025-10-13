Golpe de Estado: Dino marca julgamento de núcleo 2 da trama criminosa

O presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Flávio Dino, marcou para 9 de dezembro o início do julgamento do núcleo 2 da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado. Foram reservadas sessões para os dias 9, 10, 16 e 17 de dezembro. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), o grupo era responsável por gerenciar as ações da organização criminosa para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder.

Fazem parte do núcleo:

Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro;

Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro;

Silvinei Vasques (ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal);

Mário Fernandes (general do Exército);

Marília de Alencar (ex-subsecretária de Segurança do Distrito Federal);

Fernando de Sousa Oliveira (ex-secretário-adjunto de Segurança do Distrito Federal).

Segundo a PGR, os envolvidos teriam coordenado ações de monitoramento e neutralização de autoridades, agiram para criar instabilidade política no país, elaboraram um decreto com medidas de exceção, além de atuar para dificultar o deslocamento de eleitores no Nordeste no dia do segundo turno das eleições presidenciais.











