InícioPolítica
trama golpista

Golpe de Estado: Dino marca julgamento de núcleo 2 da trama criminosa

Grupo teria sido incumbido de praticar ações que criassem barreiras a impedir a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o último núcleo a ter julgamento agendado 

Dino suspeita ter ocorrido
Dino suspeita ter ocorrido "ação concertada com caráter de incitação" - (crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF)

O presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Flávio Dino, marcou para 9 de dezembro o início do julgamento do núcleo 2 da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado. Foram reservadas sessões para os dias 9, 10, 16 e 17 de dezembro. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), o grupo era responsável por gerenciar as ações da organização criminosa para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder.

Fazem parte do núcleo: 

  • Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro; 
  • Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro; 
  • Silvinei Vasques (ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal); 
  • Mário Fernandes (general do Exército); 
  • Marília de Alencar (ex-subsecretária de Segurança do Distrito Federal);
  • Fernando de Sousa Oliveira (ex-secretário-adjunto de Segurança do Distrito Federal).

Segundo a PGR, os envolvidos teriam coordenado ações de monitoramento e neutralização de autoridades, agiram para criar instabilidade política no país, elaboraram um decreto com medidas de exceção, além de atuar para dificultar o deslocamento de eleitores no Nordeste no dia do segundo turno das eleições presidenciais. 

 

Saiba Mais




 

  • Google Discover Icon

Luana Patriolino

Repórter

Jornalista há 10 anos, é setorista de Poder Judiciário no Correio Braziliense. Já passou pelo caderno de Cidades e pela Revista do Correio. Tem experiência em site, impresso, rádio e assessorias de imprensa.

Por Luana Patriolino
postado em 13/10/2025 19:59
SIGA
x