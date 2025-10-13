Lula saúda acordo entre Israel e Hamas: "Um passo importante para a humanidade"

O líder brasileiro declarou acreditar que o cessar-fogo firmado entre Israel e o Hamas pode abrir caminho para uma paz duradoura - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou nesta segunda-feira (13/10), em Roma, o avanço das negociações de paz entre Israel e Palestina e afirmou que o mundo vive “um dia muito importante para a humanidade”. Em conversa com jornalistas após participar da abertura do Fórum Mundial da Alimentação 2025, o petista disse acreditar que o cessar-fogo firmado entre Israel e o Hamas pode abrir caminho para uma paz duradoura.

“Antes tarde que nunca, finalmente parece que se encontrou uma saída para o conflito entre Israel e Palestina. Me parece que há muitas possibilidades do acordo ser definitivo, e eu acho que isso é muito importante. Não se vai devolver a vida dos milhões que morreram, mas se devolve pelo menos o direito das pessoas a dormirem tranquilas, sem medo de uma bomba, sem medo de um prédio cair”, afirmou.

O líder brasileiro comentou o acordo pouco após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarar que “a guerra acabou” ao embarcar para Israel para participar da libertação de reféns em Gaza. O brasileiro disse esperar que o gesto sirva de estímulo para novas soluções diplomáticas. “Se o mundo foi capaz de resolver talvez a questão de Israel, eu penso que está na hora de a gente começar também a pensar em resolver o problema da guerra da Ucrânia e da Rússia. Eu acho que é plenamente possível”, declarou.

Netanyahu

O presidente Lula disse ver o desfecho do conflito como uma vitória do diálogo e um sinal de esperança. “Eu acho que foi resolvido agora. É motivo de alegria saber que o povo palestino e o povo de Israel vão viver em paz. Isso é muito importante. Foi um dia que poderia ter chegado antes, mas chegou, e é um passo importante para a humanidade”, completou.

Questionado sobre as relações com Israel, ele destacou que o Brasil mantém laços históricos com o país e que eventuais tensões políticas se restringem ao governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. “O Brasil não tem problema com Israel. O Brasil tem problema com o Netanyahu. Quando ele não for mais governo, não haverá nenhum problema entre Brasil e Israel, que sempre tiveram uma relação muito boa”, disse.

Visita ao Papa

Mais cedo, o presidente Lula e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, participaram de uma audiência com o Papa Leão XIV no Vaticano. O petista descreveu o encontro como “muito bom” e disse ter sentido “muita química” com o pontífice. “Parecia que eu estava conversando com alguém que eu já conhecia há 20 ou 30 anos. Parecia que eu estava conversando com gente que participou da teologia da libertação comigo, como Leonardo Boff ou Dom Pedro Casaldáliga, de tanta afinidade que havia entre o propósito do Papa e o propósito da luta contra a fome e a pobreza”, afirmou.

Após a visita no Vaticano, Lula defendeu urgência no combate à fome e à pobreza durante seu discurso de encerramento, na 2ª Reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, em Roma.

Ainda sobre o encontro com o líder religioso, o presidente elogiou a exortação apostólica Dilexi Te, publicada recentemente pelo Vaticano, que reforça a necessidade de combater a desigualdade. “Não poderia haver documento mais atual do que o documento do Papa. Vai fazer um bem a todos os católicos do mundo inteiro”, disse.

Ele também contou ter convidado o pontífice para participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada em Belém, em novembro de 2025. O Papa, segundo Lula, não poderá comparecer por compromissos prévios, mas manifestou o desejo de visitar o Brasil “em outro momento”.

