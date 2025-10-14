Haddad participa de comissão no Senado sobre isenção do Imposto de Renda

"Tenho muita expectativa de votação ainda em outubro", disse Haddad sobre isenção do Imposto de renda - (crédito: Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda)

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado recebe, nesta terça-feira (14/10), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O tema da audiência pública, que começa às 10h, é o projeto que isenta do pagamento do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil por mês. O presidente da comissão, senador Renan Calheiros (MDB-AL), estima que o texto possa ser votado pelo Senado daqui a 30 dias.



No início deste mês, a Câmara dos Deputados aprovou, por unanimidade, o projeto de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais e institui cobrança adicional para aqueles com rendimento tributável acima de R$ 600 mil ao ano. A medida beneficia mais de 10 milhões de brasileiros. Outros 5 milhões que recebem entre R$ 5 mil e R$ 7,3 mil terão descontos progressivos. A proposta agora é analisada pelo Senado.

Na prática, se a sanção do texto ocorrer ainda em 2025, a proposta significa que as pessoas que ganham até R$ 5 mil terão um desconto mensal de até R$ 312,89 com a isenção do Imposto de Renda, ou cerca de R$ 4 mil por ano. Para compensar a isenção, o projeto institui uma cobrança adicional de até 10% para os chamados super-ricos, grupo de cerca de 140 mil pessoas com rendimento tributável acima de R$ 50 mil por mês (R$ 600 mil ao ano).

Em entrevista ao programa Bom dia, minstro, na última terça-feira (7/10), Haddad disse que o projeto alia justiça fiscal ao cumprimento da principal promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "A força da ideia se fez notar e penso que não vai ser diferente no Senado. Tenho muita expectativa de votação ainda em outubro no Senado e o presidente Lula poder entregar ao país a sua principal promessa de campanha em 2022”, destacou.

