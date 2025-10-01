Imposto de Renda: calculadora mostra quem ganha com isenção

Texto que será votado nesta quarta-feira (1°/10) isenta pessoas que recebem até R$ 5 mil mensais - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O projeto de lei 1087/2025, que altera as regras do Imposto de Renda de Pessoa Física, será votado nesta quarta-feira (1º/10) no plenário da Câmara dos Deputados. O texto isenta pessoas que recebem até R$ 5 mil mensais.

Para aproximar essa discussão da população, organizações da sociedade civil lançaram a Calculadora da justiça, uma ferramenta que mostra, de forma simples e personalizada, o impacto das mudanças propostas. A iniciativa é realizada pelo Instituto Lamparina, pelo Made/FEA-USP, pelo Sleeping Giants Brasil e pela Teia de Criadores.

A calculadora, gratuita e acessível por celular e computador, permite que cada contribuinte insira os dados de renda e visualize quanto pode economizar ou pagar a mais caso a proposta seja aprovada. A ferramenta também compara a alíquota efetiva de cada usuário com a dos super-ricos, evidenciando a distorção atual do sistema tributário.

“A discussão sobre justiça tributária costuma ficar restrita a especialistas, mas afeta diretamente a vida de milhões de brasileiros. A Calculadora da Justiça foi criada para tornar esse debate acessível e mostrar, de forma prática, como a reforma pode aliviar muito quem ganha menos e, pra isso, cobrar um pouquinho mais de quem tem muito”, afirma Gabi Juns, diretora executiva da Lamparina.

Como funciona?

Ao entrar no site da Calculadora da justiça, o usuário responde a perguntas rápidas sobre a renda, incluindo salário, aposentadoria, aluguel ou lucros e dividendos. Ele também pode optar por informar deduções detalhadas ou usar o desconto simplificado.

Em seguida, a calculadora mostra quanto cada pessoa deixaria de pagar ou passaria a pagar a mais, em valores proporcionais à sua renda.

Para quem ganha até R$ 5 mil, aparece a seguinte mensagem: “Que alívio! Você não vai pagar imposto”. Para rendas intermediárias, aparece o quanto seria economizado por ano. Já quem está entre os super-ricos, visualiza a diferença em relação à média da população.

A ferramenta não exige cadastro, não coleta nem armazena informações pessoais e não substitui a declaração oficial do Imposto de Renda. Os cálculos são aproximados, baseados nos parâmetros da última versão do PL em tramitação.

