Lula confirma reunião com os EUA: "Pintou uma indústria petroquímica"

"Amanhã ainda vamos ter uma conversa de negociação", disse Lula - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmou que a reunião de negociação entre o governo brasileiro e os Estados Unidos vai ocorrer na quinta-feira (16/10).

O chefe do Executivo também brincou sobre a conversa que teve com o presidente Donald Trump. "Não pintou química, pintou uma indústria petroquímica", afirmou Lula durante a cerimônia de comemoração do Dia dos professores, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (15/10).

"Quando fui falar com o Trump, não conhecia ele, a gente estava de mal. Tinha gerado uma química na ONU, 29 segundos. Então ele me ligou e eu disse que queria estabelecer uma conversa sem liturgia (..) Amanhã ainda vamos ter uma conversa de negociação", acrescentou o presidente.

Lula não deu detalhes sobre essa conversa, mas a expectativa é a de que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reúna com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.

Na última quinta-feira (9/10), o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, ligou para o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira e fez um convite para o chanceler brasileiro ir aos Estados Unidos discutir as tarifas.

Desde o início de agosto, alguns produtos brasileiros, como café e carne, estão taxados em 50% para entrar no mercado norte-americano. Em 6 de outubro, Lula recebeu um telefonema de Trump. Os dois líderes conversaram por 30 minutos. Segundo o governo federal, Lula descreveu o contato como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidentee e lembrou que o Brasil é um dos três países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança de bens e serviços.

*Com informações da Agência Estado