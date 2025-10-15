Dia dos professores: Lula e Motta viajam juntos para lançamento de programa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Câmara Hugo Motta viajam juntos nesta quarta-feira (15/10) para participar do evento, que será realizado na Arena Carioca, na Barra Olímpica, no Rio de Janeiro. Segundo informações do SBT News, a viagem acontece em comemoração ao lançamento do programa Mais Professores para o Brasil, na data em que se celebra o Dia do Professor.

O encontro também será uma oportunidade para discutir a relação entre o governo e o Congresso, em uma semana marcada pela decisão do Planalto de retirar cargos de aliados que têm votado contra as orientações da base.

Programa mais professores para o Brasil

O programa Mais Professores para o Brasil é uma iniciativa do Ministério da Educação que busca promover a valorização, qualificação e o incentivo à carreira docente na educação básica. Ele prevê ações focadas em cinco eixos principais: seleção para ingresso na docência; atratividade para licenciaturas; alocação de professores; formação docente; e valorização dos educadores.



Entre as medidas previstas, destaca-se a Prova Nacional Docente (PND), que será realizada anualmente pelo Inep para unificar e elevar o padrão de seleção de professores; o Pé-de-Meia Licenciaturas, bolsa para estudantes de licenciatura com bom desempenho no ENEM; a Bolsa Mais Professores, que dará apoio financeiro mensal para docentes atuarem em regiões com carência de professores; além de um portal de formação, cursos iniciais e continuados, benefícios de valorização e parcerias interministeriais.

O alcance estimado do programa é de impacto sobre cerca de 2,3 milhões de professores e em torno de 47,3 milhões de estudantes.