Lula espera que nenhum presidente "ouse falar grosso com o Brasil"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste sábado (18/10) que nunca mais um presidente de outro país deve "falar grosso" com o Brasil. Em aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado em São Bernardo do Campo (SP), o petista afirmou que a postura de defesa da soberania nacional é "uma questão de dignidade e de caráter" e está vinculada à formação de estudantes brasileiros e à integração latino-americana.

"A gente quer formar uma doutrina latino-americana com professor latino-americano, com estudante latino-americano, para que a gente possa sonhar que esse continente um dia vai ser independente, que nunca mais um presidente de outro país ouse falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar. Não é uma questão de coragem, é uma questão de dignidade e de caráter", afirmou Lula ao falar sobre a criação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), em Foz do Iguaçu (PR).

Lula também anunciou um edital previsto para ser divulgado em dezembro, que prevê o apoio a até 500 cursinhos populares em todo o país em 2026, com investimento estimado em R$ 108 milhões.

A Rede de Cursinhos Populares (CPOP), segundo o governo, terá como objetivos principais fortalecer cursinhos pré-vestibulares, populares e comunitários; elaborar orientações focadas no ENEM; e preparar os estudantes, sobretudo pessoas negras e indígenas, ampliando a possibilidade de acesso à educação superior.

Encontro entre Vieira e Rubio

Já a declaração de Lula contra países que "ousem falar grosso" com o Brasil teve como contexto o encontro entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, para discutir o tarifaço de 50% a importações de produtos brasileiros aos EUA.

Segundo o chanceler Mauro Vieira, os dois representantes de Estado trocaram ideias e visões de maneira “clara e objetiva”. Vieira destacou que ambos os países têm desejo de avançar em negociações comerciais, mas não adiantou nenhum detalhe além disso.

'Química' entre Trump e Lula

O encontro entre Mauro Vieira e Marco Rubio ocorreu após os presidentes Lula e Donald Trump, dos Estados Unidos, se encontrarem em setembro durante a 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). À época, o líder norte-americano disse ter sentido uma "química" com Lula.

"Tenho um pequeno problema ao dizer isso porque, devo contar para vocês, eu estava andando para cá e o líder do Brasil estava saindo. Eu vi ele, ele me viu e nós nos abraçamos. Nós concordamos em nos encontrarmos na semana que vem", contou Trump. “Mas ele parece um homem muito legal, na verdade. Ele gostou de mim, eu gostei dele. E eu só faço negócios com pessoas que eu gosto. Mas, pelo menos por uns 39 segundos nós tivemos uma excelente química, é um bom sinal”, disse Trump.

Após a sinalização de Trump, Lula comentou que o encontro entre os duas na assembleia da ONU servirá para que o líder norte-americano mude a posição do americano sobre as sanções impostas a produtos e a autoridades brasileiras.