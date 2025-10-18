Horas antes da aposentadoria, Barroso janta com Lula no Alvorada

De acordo com relatos de interlocutores, Lula quis ouvir a opinião de Barroso sobre os três nomes cotados para assumir a cadeira no Supremo - (crédito: Arquivo pessoal)

Antes de se aposentar do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luís Roberto Barroso foi recebido na noite de quinta-feira (17/10) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para um jantar reservado no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. O encontro, marcado por tom de despedida e cordialidade, também teve espaço para um tema delicado: a sucessão na Corte. A informação foi publicada primeiramente pelo Estadão.

De acordo com relatos de interlocutores, Lula quis ouvir a opinião de Barroso sobre os três nomes cotados para assumir a cadeira no Supremo. O presidente mencionou Jorge Messias, atual advogado-geral da União; o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG); e o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas.

Barroso, conhecido pelo estilo diplomático, respondeu que considerava os três “preparados e com perfil para o cargo”, sem demonstrar preferência. Além do tema institucional, os dois conversaram sobre política, vida pessoal e a baixa presença de mulheres no Judiciário, pauta que Barroso sempre destacou na trajetória no tribunal.

Apesar de manter discrição no jantar, fontes do governo indicam que Lula já teria decidido nomear Jorge Messias para o Supremo. A indicação, porém, ainda não foi comunicada oficialmente — o anúncio deve ocorrer no início da próxima semana. Após a formalização, Messias precisará passar por sabatina e votação no Senado Federal antes de tomar posse como ministro.

A possível escolha reforça a estratégia política de aproximação com o eleitorado evangélico, uma vez que Messias é membro da Igreja Batista e mantém diálogo aberto com lideranças religiosas. Além disso, é considerado um homem de confiança de Lula, com quem trabalhou desde os primeiros mandatos petistas.

Últimos atos de Barroso no Supremo

Poucas horas antes do jantar, Barroso apresentou um voto histórico no plenário virtual do STF em defesa da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. O julgamento, no entanto, foi interrompido por pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, o que suspendeu a análise do caso por tempo indeterminado.

O voto de Barroso seguiu o mesmo entendimento da ministra Rosa Weber, também aposentada, e reafirmou a necessidade de garantir direitos reprodutivos e liberdade das mulheres.

Com a saída de Barroso, o Supremo volta a ter dez ministros até que o substituto seja aprovado pelo Senado. A nomeação do novo integrante será a segunda indicação de Lula ao STF em seu atual mandato — a primeira foi a de Cristiano Zanin, ex-advogado do presidente.

A aposentadoria de Barroso marca o fim de uma trajetória de 11 anos no Supremo, período em que ele se destacou por votos e posições em temas centrais da agenda nacional, como direitos civis, meio ambiente e democracia. O jantar no Alvorada, assim, simbolizou tanto uma despedida pessoal quanto o início de mais um capítulo na complexa relação entre o Poder Executivo e o Judiciário.