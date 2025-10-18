Lula lamenta mortes após acidente de ônibus em Pernambuco

"Com muita tristeza, tomei conhecimento do grave acidente envolvendo um ônibus de turismo na BR-423, no agreste de Pernambuco, que tirou a vida de ao menos 17 pessoas e deixou outras feridas", escreveu o petista no X (antigo Twitter) - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou pelas redes sociais neste sábado (18/10) o acidente de ônibus que matou 17 pessoas no agreste de Pernambuco. A tragédia ocorreu na noite desta sexta-feira (17/), na BR-423, entre os municípios de Paranatama e Saloá.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Ônibus tomba no Agreste de Pernambuco e deixa ao menos 17 mortos

"Com muita tristeza, tomei conhecimento do grave acidente envolvendo um ônibus de turismo na BR-423, no agreste de Pernambuco, que tirou a vida de ao menos 17 pessoas e deixou outras feridas", escreveu o petista no X (antigo Twitter). "Às famílias e amigos das vítimas, expresso minhas mais sinceras condolências e solidariedade neste momento de tanta dor", completou o presidente.

O ônibus levava aproximadamente 30 passageiros que saíram de Montes Claros (MG) para fazer compras em Pernambuco. O veículo capotou no quilômetro 127 da rodovia após deixar Santa Cruz do Capibaribe com destino a Brumado (BA). As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Leia também: Ciro Gomes se filia ao PSDB e deve disputar o governo do Ceará em 2026

Os governadores da Bahia e de Pernambuco se pronunciaram nas redes sociais sobre o acidente. Jerônimo Rodrigues (PT), governador da Bahia, afirmou que está acompanhando de perto a situação.