Lula lamenta mortes após acidente de ônibus em Pernambuco

Veículo capotou após deixar Santa Cruz do Capibaribe com destino a Brumado, na Bahia, deixando 17 mortos. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas

"Com muita tristeza, tomei conhecimento do grave acidente envolvendo um ônibus de turismo na BR-423, no agreste de Pernambuco, que tirou a vida de ao menos 17 pessoas e deixou outras feridas", escreveu o petista no X (antigo Twitter) - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou pelas redes sociais neste sábado (18/10) o acidente de ônibus que matou 17 pessoas no agreste de Pernambuco. A tragédia ocorreu na noite desta sexta-feira (17/), na BR-423, entre os municípios de Paranatama e Saloá.

"Com muita tristeza, tomei conhecimento do grave acidente envolvendo um ônibus de turismo na BR-423, no agreste de Pernambuco, que tirou a vida de ao menos 17 pessoas e deixou outras feridas", escreveu o petista no X (antigo Twitter). "Às famílias e amigos das vítimas, expresso minhas mais sinceras condolências e solidariedade neste momento de tanta dor", completou o presidente.

O ônibus levava aproximadamente 30 passageiros que saíram de Montes Claros (MG) para fazer compras em Pernambuco. O veículo capotou no quilômetro 127 da rodovia após deixar Santa Cruz do Capibaribe com destino a Brumado (BA). As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Os governadores da Bahia e de Pernambuco se pronunciaram nas redes sociais sobre o acidente. Jerônimo Rodrigues (PT), governador da Bahia, afirmou que está acompanhando de perto a situação.

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 18/10/2025 18:11
