Lula parabeniza o presidente eleito da Bolívia, Rodrigo Paz

Lula parabenizou Rodrigo Paz pela vitória no segundo turno, e disse que a relação com a Bolívia é prioridade para o Brasil - (crédito: AIZAR RALDES / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou nesta segunda-feira (20/10) o presidente eleito da Bolívia, Rodrigo Paz, pela vitória nas eleições de domingo (19). O petista reforçou a prioridade na relação “de amizade e respeito” com o país vizinho.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Paz foi eleito em segundo turno, ontem, com 54% dos votos, representando o fim de um período de 20 anos em que o país foi governado pela esquerda. O presidente eleito é de centro-direita.

Leia também: Rodrigo Paz é eleito presidente da Bolívia e encerra ciclo da esquerda no poder

“Encaminhei carta nesta manhã ao presidente eleito do Estado Plurinacional da Bolívia, Rodrigo Paz, parabenizando-o pela vitória no segundo turno das eleições do domingo”, escreveu Lula em suas redes sociais.

“A conclusão do processo eleitoral em clima de tranquilidade e harmonia demonstra o compromisso da sociedade boliviana com a democracia, que deve seguir norteando toda a nossa região”, acrescentou.

Encaminhei carta nesta manhã ao presidente eleito do Estado Plurinacional da Bolívia, @Rodrigo_PazP, parabenizando-o pela vitória no segundo turno das eleições do domingo (19).



A conclusão do processo eleitoral em clima de tranquilidade e harmonia demonstra o compromisso da… — Lula (@LulaOficial) October 20, 2025

O presidente Lula destacou que os dois países compartilham extensa faixa de fronteira, e que a boa relação com a Bolívia é prioridade para o Brasil.

“O presidente eleito pode contar com o meu compromisso de seguir trabalhando em benefício de nossas relações bilaterais e de cooperação em temas de interesse mútuo. A Bolívia é parceira fundamental do Brasil na construção de uma América do Sul mais integrada, justa e solidária”, disse o presidente brasileiro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular