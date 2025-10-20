Zema comemora presidente de direita na Bolívia: "Esquerda arruinou o país"

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), comemorou a eleição de Rodrigo Paz, candidato de centro-direita, para a presidência da Bolívia, em post nesta segunda-feira (20/10).
Paz, que venceu o adversário Jorge Tuto Quiroga com 54% dos votos, no segundo turno, é o primeiro candidato não alinhado ao partido de esquerda Movimento para o Socialismo (MAS) a ganhar as eleições desde 2005.
“Parabenizo o novo presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, pela vitória que marca o fim de um ciclo de governos de esquerda que arruinou o país. Que essa nova fase, guiada pela liberdade, traga prosperidade ao povo boliviano”, escreveu Zema, no X (antigo Twitter).
Atualmente senador, o vencedor do pleito assumirá o país em 8 de novembro com a promessa de desregulamentar a economia, mas sem deixar de lado os mais pobres.
Durante a campanha, Paz afirmou que seu governo trará o “capitalismo para todos”. A Bolívia se aproximou do socialismo desde a primeira eleição de Evo Morales, em 2005, tanto pelo controle estratégico de setores da economia (como energia, mineração e gás natural) pelo estado, como por políticas sociais de redistribuição de renda, mas sem abrir mão do capital privado e de investimentos estrangeiros.