Banco Central "vai precisar começar a baixar os juros", diz Lula

Em seu discurso, o presidente também rebateu críticas de empresários ao tentar taxar os mais ricos e pelos gastos de seu governo com programas sociais - (crédito: Evelyn Hockstein/Reuters)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar nesta segunda-feira (20/10) a alta taxa de juros, e disse que o Banco Central “vai precisar começar a baixar” a Selic. Segundo ele, o governo federal está preparando o país para ter uma “política fiscal mais séria”.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“O Banco Central vai precisar começar a baixar os juros, porque todo mundo sabe o que nós herdamos. E todo mundo sabe que nós estamos preparando esse país para ter uma política fiscal mais séria”, declarou o petista durante evento no Palácio do Planalto.

Leia também: Lula lança programa de fomento ao crédito para reformas de casas

Lula lançou nesta tarde o programa Reforma Casa Brasil, que dará R$ 40 bilhões em crédito para famílias que queiram reformar suas casas, especialmente para famílias de baixa renda.

Atualmente, a taxa Selic está em 15% ao ano, um dos maiores patamares dos últimos anos. Os juros foram motivo de tensão constante entre o chefe do Executivo e o ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Porém, com o atual presidente, Gabriel Galípolo, indicado por Lula, a taxa continuou subindo.

Críticas de empresários

Em seu discurso, o presidente também rebateu críticas que sofreu por tentar taxar os mais ricos e pelos gastos de seu governo com programas sociais.

“Os empresários que reclamam de nós têm quase R$ 500 bilhões em desoneração fiscal, e eles não querem baixar nem 1% disso”, frisou.

Lula também mencionou a crise entre Brasil e Estados Unidos, após a sobretaxa de 50% imposta sobre produtos brasileiros.

“A gente não abaixou a cabeça, embora a gente não seja tão grande quanto eles, a gente tem caráter, tem dignidade que eles não sabem que a gente tem. É isso que significa soberania nacional”, disse.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular