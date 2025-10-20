Motta defende elevar para 35% o percentual de etanol na gasolina

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu nesta segunda-feira (20/10) o aumento para 35% no percentual de mistura de etanol anidro na gasolina. A declaração foi feita durante a abertura da 25ª Conferência Internacional sobre Açúcar e Etanol, promovida pela Datagro, em São Paulo.
“Hoje, já temos 30% da mistura da gasolina com etanol e vamos lutar para que avancemos aos 35%, o que, sem dúvida, fortalecerá ainda mais a indústria de biocombustíveis do nosso país”, afirmou o parlamentar.
O tema ganhou força após o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovar, em junho, a elevação da mistura obrigatória do etanol na gasolina de 27% para 30%, medida que passou a valer em 1º de agosto. O conselho também ampliou de 14% para 15% o percentual de biodiesel no diesel.
De acordo com o governo, as mudanças buscam reduzir a dependência do país em relação ao petróleo e atenuar eventuais impactos de aumentos internacionais de preços, em razão do conflito entre Irã e Israel. O Irã é um dos principais produtores globais da commodity, e cerca de um terço do petróleo comercializado mundialmente passa pelo estreito de Ormuz, área estratégica de escoamento que pode ser afetada por tensões na região.
Na ocasião do anúncio das medidas, o secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, Pietro Mendes, destacou que a elevação da mistura poderia gerar uma redução de até R$ 0,11 por litro no preço da gasolina vendida nos postos, já que o etanol, considerando a tributação, é mais barato do que o combustível fóssil.
Mendes também afirmou que a decisão contribui para aumentar a segurança energética do país e tornar o Brasil menos vulnerável às oscilações do petróleo no mercado internacional.
Segundo o Ministério de Minas e Energia, o ajuste no percentual de biodiesel não deve provocar impacto significativo para os consumidores finais.
