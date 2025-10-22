Deputados articulam criação de liderança cristã com assento no colégio de líderes

Motta participou na manhã desta quarta-feira (22) de um culto ecumênico das Frentes Parlamentares Católica e Evangélica - (crédito: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

Deputados católicos e evangélicos articulam a votação de um projeto que cria uma liderança cristã e garante aos religiosos um assento no colégio de líderes da Câmara dos Deputados. O movimento, liderado pelos presidentes das frentes evangélica e católica, prevê que o líder cristão participe e tenha direito a voto nas reuniões que definem a pauta de votações da Casa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Sobre o tema, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a proposta poderá ser analisada já nesta quarta-feira (22/10). Ao lado da esposa, o parlamentar participou, pela manhã, de um culto ecumênico com lideranças religiosas.

Leia mais: Indicação de Messias ao STF encontra resistência no Senado

Motta elogiou a iniciativa dos parlamentares, destacando que o movimento demonstra o “interesse” de católicos e evangélicos em atuar de forma conjunta em pautas de interesse nacional.

“Hoje é um dia de muita alegria. Acabo de receber, das mãos do Gilberto e do Gastão, um requerimento de urgência que trata de um projeto de resolução que cria a bancada cristã na Casa, demonstrando que as bancadas evangélica e católica têm interesse de caminhar conjuntamente em muitas pautas que são de interesse da população brasileira. Isso é muito importante para nossa Casa”, afirmou Motta.

“Quero dizer que levarei em mesa o requerimento de urgência hoje, para a sessão de logo mais à tarde, para que a Casa possa apreciar este requerimento e, consequentemente, o projeto de resolução”, completou.

Apoio de partidos

O presidente da Frente Parlamentar Católica, deputado Luiz Gastão (PSD-CE), afirmou que as lideranças cristãs já receberam sinalizações de apoio da maioria dos partidos da Câmara. O PT, segundo ele, ainda discutiria internamente se apoiará o texto.

Gastão e o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Gilberto Nascimento (PSD-SP), defendem que a união das duas frentes tem o objetivo de fortalecer pautas comuns, como as ligadas aos costumes.

“A gente vai fazer com que a junção dessas duas frentes possa ter assento no colégio de líderes e estar presente nas decisões da Casa. É muito importante isso, vai dar representatividade”, afirmou Luiz Gastão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Imagens Vídeos A barra oblíqua , também conhecida como o símbolo / , é um sinal gráfico utilizado em diversas situações, como: Separar itens : Por exemplo, carne/